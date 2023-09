Dimarco: “Dedico il gol ad Arnautovic. E’ uno dei punti più alti della mia carriera”

Dopo aver deciso la gara tra Empoli e Inter, Federico Dimarco ha parlato così ai microfoni di Dazn:”Penso che sia stata una vittoria importante, abbiamo dato un ottimo segnale al campionato. Non è stato facile, ma siamo felici per i tre punti. La palla mi è arrivata perfetta sul sinistro, l’ho calciata e fortunatamente è entrata. Dedico il gol ad Arnautovic, ha avuto un infortunio che non sarà semplice. Penso che sia uno dei punti più alti della mia carriera, penso a lavorare: l’unica cosa che conta è la vittoria della squadra. Rendimento con le piccole rispetto allo scorso anno? Siamo obbligati se vogliamo lottare“.

Foto: Instagram Inter