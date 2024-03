Dimarco: “Ci vuole rispetto per Atletico e Napoli, due grandi squadre. Scudetto? Non facciamo calcoli”

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo avuto un bell’approccio, l’unico rammarico è non aver sfruttato le occasioni avute, capita di prendere gol e dispiace perché volevamo ripartire con una vittoria dopo Madrid. Con l’Atletico abbiamo avuto tante occasioni ma siamo usciti a testa alta contro una squadra forte e in Champions l’ha sempre dimostrato e anche il Napoli è campione d’Italia in carica, ha ripreso a giocare come faceva con Spalletti. Ci vuole rispetto per entrambe le squadre”.

Hai capito cosa è successo tra Acerbi e Juan Jesus? “Non ho visto niente, sono grandi e penso che si siano già chiariti tra di loro. Penso che non ci sia nessun problema”.

Cosa deve dimostrare l’Inter in questo finale? “L’inter deve dimostrare maturità, in alcuni momenti durante la stagione siamo andati giù e questa cosa va dimostrata in questo finale di campionato continuando a lavorare. Non sarà un pareggio a fermare quello che di bello stiamo facendo”.

L’intesa con Bastoni è perfetta. “Sono cose che proviamo in allenamento, meno male che vengono anche in partita”.

State guardando il calendario per capire quando potrebbe arrivare lo scudetto? “Di calcoli ho capito in questi anni che non bisogna farli, pensiamo solo alla prossima partita”.

Foto: Instagram Inter