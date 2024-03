Dimarco: “Atletico Madrid? Sarà durissima. Andremo lì a fare la nostra partita. Sul rapporto con Inzaghi…”

A circa una settimana dall’ottavo di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, il difensore dell’Inter Federico Dimarco ha concesso un’intervista ai taccuini di Bein Sports. Queste le sue parole: “Sarà durissima, difficile, sappiamo cosa vuol dire andare a giocare in campi difficili come è successo nella scorsa stagione in casa del Porto, sempre agli ottavi di Champions. L’Atletico Madrid è una grande squadra e lo ha dimostrato in tutti questi anni con Simeone. Andremo lì a fare la nostra partita.”

Quanto è importante Inzaghi per voi?

“Ha un bel bel rapporto con tutti, ci fa ridere, ci fa star bene. Sa anche quando deve dare la sua impronta per dare magari una mano ai ragazzi più giovani. Siamo felici di averlo con noi.”

Foto: Twitter F.C. Inter