Dilemma Lemar: l’Atletico Madrid valuta la cessione

Nonostante in casa Atletico Madrid rimanga sempre attuale la ricerca di un centrocampista, a imporsi all’attenzione è anche un’altra questione che prende il nome di Lemar. Il francese, infatti, tra un problema fisico e l’altro non è mai riuscito a trovare la giusta continuità con la maglia dell’Atletico e, secondo quanto riportato da Marca, rischia seriamente di dover andare via. Certo è che a rimanere sarebbe la complessità di un suo eventuale trasferimento. Il calciatore classe ’95 ha un contratto che lo lega al club spagnolo fino al 2027 e il suo importante ingaggio potrebbe essere un problema, soprattutto in una finestra di mercato come quella invernale dove si vanno a puntellare reparti rimasti scoperti con seconde linee. Nonostante ciò, la società vorrebbe trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti visto e considerato il ruolo marginale di Thomas all’interno della rosa. La dimostrazione, infatti, arriva anche dalle sole tre presenze collezionate in questa stagione tra campionato e Coppa del Re.

FOTO: Instagram Lemar