Dijks dopo l’infortunio contro la Roma: “Ora è tempo di curarmi. Tornerò il prima possibile”

Nella sfida tra il suo Bologna e la Roma, il terzino sinistro rossoblu Mitchell Dijks è stato costretto al cambio all’intervallo dopo uno scontro a terra con Lorenzo Pellegrini per il quale è stato oltretutto ammonito. All’indomani della gara, l’olandese ha mandato un messaggio ai propri tifosi attraverso il suo profilo twitter, prospettando dei tempi di recupero che non gli permetteranno di essere arruolabile già per la gara infrasettimanale contro il Genoa: “Purtroppo ho dovuto lasciare il campo per l’infortunio del primo tempo, ora è tempo di curarmi. Tornerò il prima possibile!“.

Foto: twitter personale Dijks