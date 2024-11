Digne: “Sento di giocare il miglior calcio della mia carriera”

Momento di puro nirvana quello che sta attraversando l’ex terzino della Roma Lucas Digne, oggi all’Aston Villa. Il classe ’93 è da poco diventato padre per la terza volta, mentre dal punto di vista professionale il francese può vantare a referto due gol in 1o presenze in Premier League. Le sue parole ai microfoni di Foot Mercato.

“Ho un solo obiettivo: voglio solo godermi il mio calcio e continuare ad avere successo per la squadra e per me stesso. Stiamo lavorando duramente come squadra per raggiungere questo obiettivo e, proprio come la scorsa stagione, siamo in testa alla Premier League . Il che è un grande risultato. E ora siamo anche in testa alla Champions League. Giocavo in Champions League con LOSC, PSG, Roma e Barça ed è un grande piacere tornare in questo torneo. Il Villa è un grande club con una storia impressionante, ed è una sensazione incredibile poter offrire queste serate europee ai nostri tifosi e condividerle insieme – e scrivere nuovi capitoli nel libro di storia del club. Ho ricordi incredibili di ogni club. Il Lille è il mio club natale, dove ho avuto la possibilità di svilupparmi e iniziare la mia carriera. Parigi è dove ho iniziato a vincere trofei e a giocare con la nazionale. La Roma è stata la mia prima esperienza fuori dalla Francia ed è stata una sensazione incredibile con i tifosi ed un’esperienza fantastica. Barcellona… beh, fin da bambino era il mio sogno giocare in questo club e l’ho realizzato. Lì ho vinto trofei, ho giocato con il miglior giocatore del mondo per due anni meravigliosi. Mi sono divertito ogni giorno, ma volevo anche giocare ogni partita e avere più responsabilità nella mia squadra, quindi ho detto al Barça che volevo andare avanti, anche se era difficile. L’Everton mi ha dato l’opportunità di assumere questa responsabilità nella squadra e vivere il miglior campionato del mondo con tifosi incredibili. È un club storico e con loro condivido momenti molto belli. L’Aston Villa per me è come una famiglia. Che si tratti del legame con i tifosi, delle relazioni nello spogliatoio e dello spirito di squadra, del modo in cui lavoriamo per raggiungere le nostre ambizioni, e da allora siamo cresciuti molto come squadra. Ogni club e ogni nazione mi aiuta molto a diventare il giocatore e la persona che sono oggi. Non sarebbe stato lo stesso se avessi giocato solo in uno o due campionati importanti. In Italia è stato più tattico, ad esempio, e a Barcellona estremamente tecnico. In Inghilterra, ad esempio, c’è quell’intensità che rende ogni partita così speciale. Ora mi sento più completo come giocatore e sono davvero orgoglioso dei miei progressi. Sento di giocare il miglior calcio della mia carriera”.

Foto: X Aston Villa