Digne: “Con Benitez rapporto non buono. Aveva una filosofia sbagliata, infatti è stato esonerato”

Intervistato dal quotidiano francese L’Equipe, Lucas Digne (attualmente all’Aston Villa) ha parlato della sua difficile relazione con Rafa Benitez, che lo ha allenato ai tempi dell’Everton: “Il rapporto che avevamo non era buono, per me è stato difficile stare fuori per un mese, era una situazione senza precedenti nella mia carriera. Ma avevo con me la mia famiglia e i miei compagni di squadra, ho anche visto Raphaël Varane poiché vivevamo nelle vicinanze. Ho continuato a lavorare e non mi sono mai rifiutato di giocare, non sono stato l’unico a partire, del resto”.

Digne spiega i motivi di discussione: “Erano in relazione allo stile di gioco, soprattutto. Pensavo avessimo una squadra che poteva avere molto più possesso palla, per cui avevamo le qualità, mi sentito legittimato nel trasmettergli i miei sentimenti e quelli degli altri giocatori negli spogliatoio, il gruppo era unanime. Il tempo mi ha dato ragione, dal momento che è stato esonerato a causa degli scarsi risultati. Penso che avesse anche una cattiva filosofia”.

Foto: Twitter Aston Villa