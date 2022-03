Differenziato per Ibra e Giroud: c’è fiducia in casa Milan

La vittoria di Napoli ha fatto schizzare l’entusiasmo alle stelle dalle parti di Milanello. I rossoneri in questo momento sono da soli in vetta, in attesa che l’Inter recuperi la gara di Bologna, ma Pioli e la squadra sono fiduciosi per il prosieguo della stagione. L’allenamento di oggi ha visto sia Giroud che Ibrahimovic lavorare a parte, ma in casa Milan non sembra esserci nessuna preoccupazione, in quanto tutto si è svolto come da programma: i due attaccanti al momento non sono in dubbio per la gara casalinga di sabato prossimo contro l’Empoli.

Foto: Twitter Milan