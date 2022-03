Dietrofront Cina: riapertura verso la Premier League

Aveva fatto discutere il boicottaggio ordito dalla Cina nei confronti della Premier League, avvenuto successivamente alle iniziative volte a sostenere il popolo ucraino contro la guerra scatenata dalla Russia. Il governo cinese ha considerato il tutto come un’iniziativa politica. Il Daily Mail riporta che quattro delle partite previste domani verranno trasmesse nuovamente in quanto prive di manifestazioni in favore del popolo ucraino. Così il campionato inglese torna visibile in Cina, in attesa di eventuali nuove reazioni a future manifestazioni della Premier pro Ucraina.

Foto: Twitter Premier League