Dier su Dele Alli: “Sono arrabbiato e deluso per non aver fatto di più”

Quasi due settimane fa, Dele Alli ha rilasciato un’intervista toccante insieme a Gary Neville sui suoi problemi personali. Dipendenze, infanzia traumatica, alcolismo, l’ex calciatore del Tottenham ha spiegato così la sua discesa agli inferi. È stato un compagno di squadra per un certo periodo, ma Eric Dier riconosce di non aver visto nulla in arrivo. “Sono arrabbiato con me stesso e deluso per non aver fatto di più. Quando era in riabilitazione – e sapevo che era in riabilitazione – gli ho parlato un paio di volte e gli ho mandato un messaggio, perché avevo il mio matrimonio. Gli ho detto: “Non so se ce la farai”, perché ovviamente sapevo cosa stava passando. Dele ha un cuore d’oro, davvero. Molto tempo fa sono andato a Milton Keynes con lui e mi ha mostrato dove è cresciuto. Mi ha mostrato tutto, quindi ero consapevole del contorno dell’immagine, della cornice, ma non dell’immagine stessa”. Queste le sue parole rilasciate al The Sun.

Foto: Twitter Everton