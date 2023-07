Diego Rico in uscita dalla Real Sociedad: piace a Getafe e Osasuna

Diego Rico è in uscita dalla Real Sociedad: come confermato da Il Mundo Deportivo, il difensore classe 1993 potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. Sul calciatore ci sarebbe il Getafe di Pepe Bordalas, attenzione però all’inserimento dell’Osasuna.

Foto: Twitter Real Sociedad