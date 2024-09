Diego Perotti si ritira. Il messaggio della Roma: “Grazie delle emozioni”

Diego Perotti nel pomeriggio ha deciso di ritirarsi dal calcio. L’argentino, tramite un messaggio sui propri canali social, ha annunciato l’addio al calcio giocato dopo una lunga carriera anche in Serie A. Classe ’88, in Italia Perotti ha vestito le maglie di Genoa, Roma e Salernitana, di fatto l’ultimo club della sua carriera. “Che bel viaggio, quando poco è durato… Ciao calcio, mi mancherai“, ha scritto il giocatore.

Alla Roma ha trascorso quattro anni e mezzo, tra il 2016 e il 2020, e proprio il club capitolino ci ha tenuto a celebrarlo nel giorno del suo addio al calcio: “Grazie per le emozioni che ci hai regalato in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro, Diego!”

Grazie per le emozioni che ci hai regalato in giallorosso 💛❤️ In bocca al lupo per il futuro, Diego! 🐺#ASRoma https://t.co/fOmUm0Smlj pic.twitter.com/pc0bz8JGSN — AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2024



Foto: twitter Roma