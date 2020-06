Diego Lopez: “Le porte chiuse fanno la differenza, le partite sembrano amichevoli estive”

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: “Saranno tutte gare da vincere. Dovremo essere bravi ad rimanere uniti e ad avere un obiettivo comune. A Udine ho visto una squadra ordinata, che ha fatto la partita. Dobbiamo giocarle tutte al limite, senza gestire niente. Pensiamo al Genoa, abbiamo tanto da fare. Il punto a Firenze è stato importante, soprattutto nel morale per il gruppo. Tutte le parole lasciano il tempo che trovano, i punti vanno fatti in campo. Sappiamo che sarà una partita da vincere. Le porte chiuse? Fa la differenza, ma come avete visto tutti sembrano amichevoli d’estate. È totalmente diverso, logisticamente è importante perché non dobbiamo fare la trasferta. È tutto strano, ma dobbiamo farlo per forza”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia