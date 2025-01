DIEGO LEON, LA FRECCIA PARAGUAIANA CHE HA STREGATO I RED DEVILS

Diego Leon si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. L’accordo per il giovane terzino sinistro, di soli 17 anni, è stato raggiunto per una cifra che si ritiene possa arrivare fino a 7 milioni di sterline, includendo una serie di bonus legati alle sue prestazioni future, evidenzia Sky Sport UK. Dopo aver completato tutte le formalità burocratiche e mediche, Leon tornerà in Paraguay, dove continuerà a giocare e svilupparsi fino alla fine della stagione.

Diego Basilio León Blanco è un nato a Yguazù (PAR) il 3 aprile del 2007. Cresce in un piccolo paese di periferia con il sogno sempre vivo di poter, un giorno, giocare a pallone e diventare un calciatore professionista. Si racconta, addirittura, che talmente grande era questa sua passione per lo sport, che da ragazzino assemblò un pallone di stoffa pur di giocare senza gravare sulle difficoltà economiche della famiglia.

Il suo amore per il calcio aumenta e Leon si aggrega alle giovanili del Cerro Porteno, dove cresce sino a disputare la sua prima partita da professionista lo scorso 2 agosto, debutto che bagna con il gol decisivo nella sfida vinta 1-0 contro CS Ameliano.

Dotato di gran fisico, Leon ha una buona tecnica individuale e mostra qualità di controllo del corpo e della palla in velocità. Mancino di piede, ha già fatto notare la sua pericolosità nel far partire traversoni tesi e insidiosi per portiere e difesa avversaria. Un terzino, dunque, duttile in entrambe le fasi e che si prepara a vivere la sua prima avventura in Europa a partire dalla prossima stagione a Old Trafford.

Foto: Instagram Diego Leon