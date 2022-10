Diego Costa: “Dal Chelsea me ne andai per colpa di Conte”

L’attaccante spagnolo Diego Costa sabato scorso ha ritrovato il suo passato da avversario, anche se il legame non è mai svanito. Bella, infatti, è stata l’accoglienza dello Stamford Bridge nei confronti del giocatore del Wolverhampton prima della gara contro il Chelsea. Lo stesso ha voluto parlare di quella sua esperienza, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “È stato davvero speciale. Sento di aver fatto un buon lavoro e di aver lasciato bei ricordi. Non ho nulla di cui lamentarmi, i tifosi mi hanno sempre trattato bene. Il problema fu con l’allenatore, Conte. Non contava più su di me e non potevo restare. Non è dipeso da me. Abbiamo avuto la prova che i tifosi sono sempre stati al mio fianco e mi hanno voluto bene”.

Foto: sito Wolverhampton