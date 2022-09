Diego Costa: “Al Wolverhampton grazie a Lage. So di poter aiutare ma ho bisogno di tempo”

Diego Costa è un nuovo calciatore del Wolverhampton. Il centravanti ex Atletico Madrid ha firmato il contratto che lo legherà al club inglese fino al termine della stagione. Dopo l’ufficialità del suo passaggio ai Wolves, Diego Costa ha raccontato di quanto Bruno Lage sia stato determinante: “Abbiamo parlato di calcio, non di cose personali. Gli ho spiegato come mi sentivo, sono incredibilmente motivato e pronto a giocare di nuovo. So di poter aiutare la squadra ma so anche che ho bisogno di tempo”.

Foto: Wolves Instagram