Diego Carlos: “Questo titolo è stato molto importante per tutti noi”

La gioia di Diego Carlos, complice nel terzo gol del Siviglia, durante l’intervista rilasciata ai microfoni UEFA: “Tutti i nostri giocatori hanno dato il massimo, è meraviglioso. Questo titolo è stato molto importante per tutti noi, sono molto contento di tutto quello che il club ha fatto per me e sono così felice. Ora torno a casa con un trofeo, un gol e una signora incinta!”.

Foto: AS