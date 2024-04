DIEGO CARLOS, DALLA ROVESCIATA CONTRO L’INTER ALL’INTERESSE DEL DIAVOLO

Dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione e inizia a sondare il terreno per un nuovo difensore centrale. I rossoneri non hanno ancora sciolto le riserve sul prossimo allenatore del club, ma, secondo quanto riportato da AS, Moncada punta Diego Carlos dell’Aston Villa. L’ex difensore centrale del Siviglia, che ha già fatto ‘piangere’ l’Inter in finale di Europa League qualche anno fa, è uno dei nomi più apprezzati all’interno della dirigenza.

Diego Carlos causò prima con un fallo il calcio di rigore guadagnato e realizzato da Romelu Lukaku per l’iniziale vantaggio dell’Inter al 5′, poi al 74′ con una rovesciata l’autogol dello stesso attaccante belga, decisivo per il 3-2 finale a favore del Siviglia.

Il brasiliano ha nel palmares una medaglia d’oro vinta alle olimpiadi nel 2021 con la nazionale verdeoro, ed un’Europa League col Siviglia, in finale proprio contro l’Inter. Il suo contratto con il club inglese scade nel 2026, e per questo motivo non sarà facile stapparlo dalla Premier League

Non si tratterà di un’operazione facile, sottolinea il quotidiano inglese. Il brasiliano ha ancora 2 anni di contratto con l’Aston Villa, che cercherà sicuramente di recuperare parte dell’investimento fatto. Non ci sono ancora stati contatti, ma presto la situazione si evolverà. In stagione ha totalizzato finora 2.188 minuti, dietro solo a Ezri Konsa e Pau Torres, rispettivamente a quota 3.831 e 2.850.