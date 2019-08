Dida torna al Milan: è il nuovo preparatore dei portieri dell’Under 17

Il Milan riabbraccia Nelson Dida. Il brasiliano, come annunciato dal club rossonero, è il nuovo preparatore dei portieri della formazione Under 17. Ecco il comunicato ufficiale: “La nuova stagione del Settore Giovanile di AC Milan è già iniziata, con le formazioni Primavera e U18 impegnate nel ritiro estivo a Storo, in Trentino, fino al 10 agosto. Tra le novità degli staff tecnici del Vivaio rossonero c’è un ritorno speciale, quello di Nelson Dida, portiere del Milan dal 2000 al 2010 e artefice di tanti successi. Dida torna al suo Club per occuparsi della preparazione dei portieri della formazione U17”.

Foto: Twitter ufficiale Milan