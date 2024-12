Dida: “La squadra sta assimilando il gioco di Fonseca. Rinnovo Maignan? Deve rimanere, non possiamo perderlo”

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ha condiviso le sue riflessioni sulla situazione attuale della squadra rossonera.

Sul 3-0 contro l’Empoli: “È stata una prestazione importante, in un inizio di stagione con alti e bassi. Mi sembra di vedere più fiducia e una maggiore comunicazione tra lo staff tecnico e i calciatori. Spero che questa crescita vada avanti e che i risultati siano sempre migliori”

Su Maignan: “Su Mike io non ho dubbi perché l’ho allenato e sono convinto che diventerà il più forte del mondo. Tra i pali è fortissimo e il gioco di Fonseca, che lo coinvolge ancora di più, ne esalterà la bravura con i piedi. Rinnovo? Deve rimanere per forza. Non possiamo perderlo!”

Riguardo il nuovo Milan: “La squadra sta assimilando il suo gioco e mi sembra che i calciatori stiano andando ad attaccare gli avversari più in alto. Il lavoro di Fonseca si vede. Sfida contro l’Atalanta? Sarà importante per confermare che la squadra è in crescita. Io continuo a tifare perché il Milan arrivi lontano. Contro l’Atalanta sarà dura, ma ho fiducia”.

Foto: Twitter uff Milan