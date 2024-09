Dida: “Ibra non vuole mai perdere. Con lui c’è la garanzia che il Milan debba puntare sempre a vincere”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere rossonero, Nelson Dida, ha così parlato del Milan: “Ho seguito in particolare il Milan, ma penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto perché ha una rosa e uno staff di qualità. Hanno puntato sulla continuità, migliorando il possibile”. E sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic: “Sicuramente lo è. Zlatan rappresenta bene quel che è il Milan, di cui conosce tutto. Sappiamo della sua grande passione per questo club. Ibrahimovic non vuole mai perdere, così grazie alla sua presenza, in spogliatoio e a contatto dello staff, c’è la garanzia che il Milan debba sempre puntare a vincere”.

Foto: Twitter Ibrahimovic