Dida: “Bisogna dare tempo a Pioli. Ci sono giocatori che devono ancora adattarsi alla Serie A”

Nelson Dida, ex portiere e preparatore atletico dei portieri rossoneri fino al 2022, ha parlato a Sky sull’inizio in casa rossonera.

Queste le sue parole: “La squadra è ancora in fase di formazione. Sono già state fatte 4 partite, è vero, però bisogna dare il tempo di lavorare allo staff. Pioli deve inserire molti acquisti, deve capire bene quali posizioni possa ricoprire ognuno di loro. Poi si parla di calciatori che non sono abituati al campionato italiano, non sanno cosa vuol dire giocare qui in Serie A”.

Foto: twitter Milan