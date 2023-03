Dibu Martinez torna sul gestaccio del Mondiale: “Non ne sono orgoglioso, i miei compagni mi hanno detto di farlo. E’ colpa loro”

Il portiere dell’Argentina campione del Mondo, in forza all’Aston Villa, El Dibu Martinez, intervistato da TycSports ha parlato di nuovo sul gestaccio celebre dopo al finale del Mondiale, che ha fatto il giro del web.

Il portiere ha svelato un retroscena sull’accaduto: “Il gesto del dito dopo la finale. Non ne sono orgoglioso, ovviamente, ma era una scommessa: i miei compagni mi hanno sfidato a rifare quello che avevo fatto in Copa America se avessi vinto il guanto d’oro. È colpa loro, dei miei compagni di squadra. L’unica cosa a cui pensavo era di non piangere”.

Foto: Instagram personale