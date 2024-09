Dibu Martinez sanzionato dalla FIFA: “Mi scuso se ho offeso qualcuno”

Dibu Martinez, portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa, è stato punito dalla FIFA, per comportamento offensivo e della sua violazione dei principi del fair play, in occasione dei match con Cile e Colombia disputati per l’Argentina. Il portiere ha colpito con uno schiaffo galeotto alla telecamera che lo stava riprendendo al termine del match contro la Colombia. Per lui due giornate di squalifica.

Il portiere ha chiesto scusa, scrivendo quanto segue: “Accetto la sanzione della FIFA e mi scuso se ho offeso qualcuno, il momento di festa è per far sorridere tanti bambini e non per mancare di rispetto a nessuno. Sosterrò i miei amici in questo appuntamento FIFA con il dolore di non poter essere presente. Non è mai stata mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, né avrei voluto che un gesto ben accolto dalla gente fosse offensivo, ma cercherò di non offendere più nessuno e di concentrarmi solo sulla vittoria di titoli con l’Argentina e l’Aston Villa”.