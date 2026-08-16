Dibu Martinez, la Juve ritiene che non ci siano le condizioni. E ora non resta che Vicario

16/08/2026 | 22:23:42

Contatti veri da ieri pomeriggio, certificati sotto ogni punto di vista, la tentazione forte di prendere Dibu Martinez. Poi la Juventus ha deciso di fermarsi, non ritiene – per tanti motivi – che ci siano le condizioni per andare fino in fondo, gli aspetti economici e non solo, fatto sta che adesso si torna alla base di partenza, ovvero a Guglielmo Vicario. Dopo tanti tentativi fatti andati a vuoto, la Juve tornerà sul portiere che non rappresentava il piano A o il piano B. Un’operazione possibile in prestito con diritto di riscatto, i contatti con il Tottenham c’erano stati già a luglio, con la disponibilità assoluta degli Spurs. Ora l’auspicio è che venga confermata quella formula. Adesso si torna sulla vecchia pista, di sicuro non quella maggiormente gradita a Spalletti, con un mese e mezzo di ritardo la Juve sta tornando con forza su Vicario.

Foto: Instagram Vicario