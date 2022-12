Dibu Martinez continua a provocare: “Sapevo che Tchouameni era nervoso. L’ho punzecchiato e se l’è fatta addosso”

Emiliano Dibu Martinez passerà alla storia del Mondiale per le sue proviocazioni, oltre al gestaccio dopo la consegna del premio come miglior portiere e le esultanze con il baqmbolotto di Mbappé.

Il portiere, ricordiamo, in forza all’Aston Villa, ha parlato ancora, alla stampa argentina, analizzando i rigori in finale.

Queste le sue parole: “So che ai rigori divento forte, so che mi rispettano perché me lo dicono tutti gli avversari. Dopo aver parato il tiro di Coman, sapevo che Tchouameni sarebbe stato molto nervoso. Ho provato a giocare mentalmente, buttando via la palla, parlando con lui. Alla fine ha tirato fuori, se l’è fatta addosso”.

