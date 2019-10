Diawara carica la Roma: “Siamo pronti per l’Europa. Dzeko e Kolarov? Abbiamo tante risorse”

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Wolfsberger in Europa League: “Siamo pronti, conosciamo le difficoltà e affronteremo una buona squadra, che pressa molto. Ci siamo preparati bene e speriamo di far bene. Dzeko e Kolarov non ci saranno? Sono due giocatori importanti, ma abbiamo tante risorse e tutti danno il meglio per aiutare la squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Roma