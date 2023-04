Dias: “Finale 2021? Un saggio disse che non abbiamo perso, ma ci siamo avvicinati di un passo”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Manchester City, Ruben Dias, ha così parlato alla vigilia dei quarti du finale di Champions contro il Bayern Monaco, tornando sulla finake persa nel 2021 contro il Chelsea: “Un uomo saggio una volta mi disse che non abbiamo perso quella finale, ma ci siamo solo avvicinati di un passo. Tengo le sue parole dentro di me, ogni anno ci avviciniamo sempre di più: stiamo inseguendo la Champions e continueremo a combattere. Il Bayern ha dei grandi giocatori, ma noi abbiamo i nostri”.