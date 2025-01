Diao-Strefezza, il Como conduce per 2-0 sull’Udinese all’intervallo

Il Como conduce per 2-0 sull’Udinese al termine della prima frazione di gioco. I ragazzi di Fabregas la sbloccano dopo appena 5′ con Assane Diao, secondo gol consecutivo dopo quello contro il Milan. Bella azione della squadra lombarda, Caqueret gestisce palla al limite e trova Strefezza, che imbuca con i giri giusti: l’ex Betis batte Sava con un destro potente che si insacca sotto la traversa. L’Udinese cresce con il passare nei minuti e sfiora il pareggio con Lovric. Ma è ancora il Como a colpire con il gran tiro al volo di Strefezza che non lascia scampo a Sava e porta i lariani in vantaggio di due lunghezze, proprio nel momento migliore per i friulani.

Foto: Instagram Como