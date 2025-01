Diao apre, Theo e Leao la ribaltano: il Milan vince 2-1 a Como

Il Milan vince a Como: 2-1, decidono Theo e Leao. Dopo una prima frazione di gioco finita in parità, Conceicao ha ridisegnato il Milan: dentro Jimenez e Abraham, fuori Morata e Pulisic (per infortunio). Ma al 60′ è il Como a passare in vantaggio con il primo gol in Serie A di Assane Diao che sorprende Maignan sul primo palo. Il vantaggio dei lariani, però, dura appena dieci minuti. Al 70′ i rossoneri riacciuffano il pareggio con Theo Hernandez. Tutto nasce su sviluppi di calcio d’angolo, con il terzino sinistro bravo e fortunato a colpire la palla al volo in maniera sporca, beffando in questo modo Butez.Al 76′ la zampata di Rafael Leao porta all’1-2 dei rossoneri sul campo del Como. Nasce tutto da una geniale traccia verticale di Abraham, sfruttata al massimo dal portoghese che batte l’uscita di Butez con un tocco morbido preciso, che si insacca in rete. Termina così al Sinigaglia, il Milan di Conceicao trova la prima vittoria in Serie A e si porta a -5 dalla zona Champions.

Foto: Instagram Milan