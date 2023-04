Diana: “Voglio confrontarmi in un campionato con il Var. La vera differenza è tra B e A, faremo bene la prossima stagione”

Alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato Aimo Diana fresco di promozione in B con la sua Reggiana, tra i vari temi toccati dall’allenatore, si ripercorre una stagione che non è stata facile viste le rivali: “Abbiamo avuto un momento di flessione, ma capita a tutti. O stravinci come il Catanzaro o è normale anche se sei primo. Noi però siamo sempre rimasti lì, abbiamo perso solo con l’Entella e pian piano ci siamo ripresi. Ho sempre avuto fiducia. Le rivali erano forti, ma non ci siamo mai sentiti inferiori, ho sempre pensato che avessimo qualcosa in più. Però siamo umani, dai, un po’ di ansia è venuta. Sapevo di poter contare su un gruppo forte, che voleva la rivincita dall’anno scorso. C’era poca fiducia in giro: ogni pareggio era vissuto come una sconfitta, ma noi siamo stati molto forti, conoscevamo l’obiettivo e lì siamo arrivati, senza farci coinvolgere dal pessimismo. Ho voglia di confrontarmi in una categoria superiore, dove ci sarà il Var: in C no, è un problema. Io sono un primino, ma la osservo da tanto. Vediamo che obiettivi si pone la società, dovremo ristrutturarci completamente avendo tanti giocatori a scadenza, comunque la base è molto buona. Gli esempi di Bari e Modena servono: confermando il gruppo vincente stanno facendo molto bene in B. La vera differenza è tra B e A, qui c’è solo nel motore dei giocatori”.

Foto: Facebook Reggiana