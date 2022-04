Diana: “Reggiana, Padova e Catanzaro le favorite ai playoff. Ma occhio alle sorprese”

Archiviata con rammarico la mancata promozione diretta in Serie B, la Reggiana si appresta ad affrontare i playoff, partendo tra le favorite, come è giusto siano le squadre che sono arrivate seconde nei campionati.

La pensa così anche Aimo Diana, allenatore della Reggiana, che a Eleven Sports ha così parlato: “Noi, Padova e Catanzaro le favorite? Sì anche se come in ogni playoff ci saranno delle sorprese, come accaduto al mio Renate e all’AlbinoLeffe lo scorso anno, nessuno si aspettava che si arrivasse così avanti. Noi guardiamo le settime e le ottave, non soltanto del nostro girone ma anche degli altri. La nostra testa è già alla post season, ci cominciamo a guardare intorno, in vista del nostro ingresso in questa seconda parte del torneo”.