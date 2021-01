Diallo: “Speravo di giocare di più con l’Atalanta ma per fortuna ora sono allo United”

Al sito del Manchester United, ha parlato il nuovo acquisto Amad Diallo, prelevato pochi giorni fa dall’Atalanta.

Il giocatore ha espresso tutta la sua gioia per essere approdato in un club così importante: “Sono al settimo cielo, non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura in questo club prestigioso. È un sogno che si avvera e non vedo l’ora di giocare con i nuovi compagni. Purtroppo sono stato un pò penalizzato in questi mesi. L’accordo con l’Atalanta era stato raggiunto a ottobre. Questi ultimi mesi sono stati un po’ strani. Speravo di giocare di più con l’Atalanta, ma non è stato possibile. Adesso sono qui e sono molto felice. Mi aspetto molto da questa esperienza e non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Sito United