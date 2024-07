Diallo: “Sono felice allo United. Infortunio? Ho dimenticato il passato, penso solo al presente”

Durante il tour pre-stagionale del Manchester United, Amad Diallo ha così parlato del suo futuro e della sua avventura con la maglia dei Red Devils: “Sono molto felice qui. Penso che tutti siano contenti di me perché sorrido con tutti, porto buona energia. Perché non restare qui per tutta la vita? Non è stato facile per me superare l’infortunio nella pre-stagione dello scorso. Sono stato fuori per molto tempo, ma la cosa più importante è stata tornare più forte, aiutare la squadra e alla fine sono stato felice del mio contributo. Ho dimenticato il passato e ora penso al presente”.

Sulla prossima annata: “Sono molto motivato a iniziare la stagione, sono entusiasta, credo nel manager. La scorsa stagione so di non aver giocato molto, ma questa stagione sarà una buona stagione per tutti e sono molto motivato a iniziare”.

Foto: Twitter Manchester United