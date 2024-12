Diallo (pres. FFF): “Mbappé? Vorrei tornasse protagonista con la Nazionale da marzo”

Dopo l’assenza nelle convocazioni della Francia per gli impegni di ottobre e novembre, Kylian Mbappé dovrebbe tornare a disposizione di Didier Deschamps a marzo 2025, quando i transalpini disputeranno i quarti di finale di Nations League contro la Croazia. In un’intervista rilasciata a Nice Matin, Philippe Diallo spera di ritrovare il giocatore che ha trascinato la nazionale in passato: “La mia posizione sul caso Mbappé? Sono il presidente della federazione, non un allenatore”, ha dichiarato.

“Parlo tanto con l’allenatore, che mi racconta il suo punto di vista e poi decide. Il mio desiderio è che Kylian Mbappe sia di nuovo colui che ci ha dato così tanto e che possa essere con noi da marzo 2025. Kylian si trova in una situazione più difficile per lui, quindi deve uscirne per esprimere il suo talento”.

Foto: Instagram Mbappé