DIALLO, L’ ETERNA PROMESSA PRONTA ALL’ESPLOSIONE DEFINITIVA

Il Manchester United batte il Liverpool in FA Cup, grazie alla rete di un gioiello prelevato quasi 3 anni fa dall’Atalanta. Amad Diallo, che all’epoca, a 18 anni, strappato alla Dea a suon di milioni. Talento straordinario, ovviamente un diamente grezzo, visti i 18 anni, ma che i Red Devils hanno provato a custodire, fino alla maturazione definitiva.

La storia di Diallo è quella di una stellina che c’ha messo un po’ per l’esplosione definitiva. Frenato anche da diversi problemi e infortuni che ne hanno bloccato lo sviluppo.

Nato ad Abidjan, in Costa d’Avorio, classe 2002, Diallo arriva in Italia ancora bambino con la famiglia. Il 14 gennaio 2015 si unisce al Boca Barco,[squadra di Bibbiano, mettendosi in luce ad un torneo natalizio dello stesso anno dove erano presenti gli osservatori di alcune squadre di Serie A, fra cui l’Atalanta, che lo fa tesserare.

Nelle giovanili del club bergamasco, Diallo si conferma come uno dei giocatori più promettenti, scalando rapidamente le gerarchie fino ad essere aggregato in pianta stabile in Primavera nell’annata 2018-2019 all’età di 16 anni. Al termine della stagione conquista il Campionato Primavera, contribuendo alla causa con sei gol ed altrettanti assist in 26 presenze. Inizia l’annata seguente vincendo la Supercoppa Primavera da protagonista, grazie a due assist nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina e confermandosi ad alti livelli anche in campionato.

Il 27 ottobre 2019, Diallo riceve la prima convocazione in prima squadra, in occasione dell’incontro di campionato contro l’Udinese. Entrato in campo al 77′ come sostituto di Josip Iličić, sei minuti più tardi segna la rete del definitivo 7-1: questo ha fatto di lui il primo giocatore classe 2002 ad andare a segno nel massimo campionato italiano, nonché il 14º più giovane di sempre a segnare in Serie A.

L’anno successivo, esordisce con i nerazzurri in Champions League, il 1º dicembre 2020, nel pareggio interno per 1-1 contro il Midtjylland. Si tratta della seconda presenza stagionale con i bergamaschi, dopo quella del 28 novembre precedente nella sconfitta interna per 2-0 contro il Verona. Le sue prestazioni e le sue qialità mostrate anche in Champions, impressionano l’entourage del Manchester United che ne rimane folgorato e per battere la concorrenza, non perde tempo.

Il 5 ottobre 2020, l’Atalanta comunica di aver raggiunto un accordo con il Manchester Utd per la cessione del giocatore a partire dal gennaio del 2021; l’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più 15 milioni di bonus. E il primo gennaio 2021 viene ufficializzato dai Red Devils. Si aggrega alle giovanili, all’Under 23 con cui esordisce il 30 gennaio 2021, segnando una doppietta in trasferta contro il Liverpool (6-3 per lo United in finale). Il 18 febbraio seguente, esordisce anche con la prima squadra,allenata da Solskjaer, in occasione della sfida vinta in Europa League ai sedicesimi contro la Real Sociedad (0-4), subentrando nel finale a Mason Greenwood. L’11 marzo, segna il suo primo gol con la prima squadra nell’andata degli ottavi di Europa League contro il Milan (1-1), diventando così il più giovane realizzatore non britannico nella storia centenaria del Manchester United. L’11 maggio seguente, invece, Diallo fa il suo esordio in Premier League, nella sconfitta per 1-2 contro il Leicester City.

Sembra lanciato, dunque, verso una carriera stellare con lo United, che poco alla volta lo ha aggregato in rosa e il 2021-22 sembra l’anno della consacrazione. Ma non sarà così, la prima parte di stagione inizia ad avere problemi fisici, vede il campo poco e nulla e quando rientra, viene aggregato all’Under 23. In accordo con il procuratore, nel gennaio 2022, viene ceduto in prestito ai Rangers, con l’opportinità di poter goiocare con continuità, ancvhe nelle coppe europee. Esordisce da titolare il 29 gennaio successivo contro il Ross County realizzando al contempo la sua prima rete in Scottish Premiership. Ma chiude la stagione con 13 presenze e 3 gol e fa ritorno al Manchester che il 31 agosto dello stesso anno lo cede in prestito per una stagione al Sunderland, in seconda divisione. Dopo aver contribuito ad una buona stagione, con 39 presenze e 14 reti, torna al Manchester United il 31 maggio 2023, data la scadenza del prestito annuale.

Nella stagione in corso, 2023-2024 rimane ai Red Devils, perdendo tuttavia la prima metà di stagione per via di un infortunio ad un ginocchio molto grave, che lo terrà a lungo fuori dai giochi. Viene convocato per la prima volta, il 30 dicembre scorso, dove entra e gioca 20 minuti nella sconfitta con il Nottingham Forest.

Da quella gara, erò, viene stabilmente convocato e torna a giocare in Premier, 10 minuti, nella gara dello scorso febbraio, persa 2-1 con il Fulham dallo United. Fino ad arrivare a sabato scorso, tra tante panchine. parte titolare nella gara con il Liverpool di FA Cup, una sfida clamorosa, che il giovane Diallo decide ai supplementari.

Gara sontuosa, dove dimostra finalmente tutte le doti fatte vedere con l’Atalanta, una rete fondamentale per una stagione pessima dello United, che però può giocarsi un titolo grazie a un suo gol. Un gol che può finalmente rilanciare la carriera di Diallo. Una carriera che sembrava promettere bene fino a 3 anni fa, poi gli infortuni, i problemi vai, le difficoltà di ambientamento, che ne hanno frenato la corsa e la crescita.

Ora Diallo, da eterna promessa, è pronto ad esplodere definitivamente nel grande calcio.

Foto: sito United