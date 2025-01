Diallo dopo il rinnovo: “Sono molto ambizioso. Voglio scrivere la storia di questo club”

Dopo il rinnovo fino al 2030 con il Manchester United, l’attaccante Amad Diallo ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Sono davvero orgoglioso di aver firmato questo nuovo contratto. Ho già vissuto momenti incredibili con questo club, ma c’è ancora molto altro da fare. Ho grandi ambizioni e voglio raggiungere la storia al Manchester United. Ho imparato così tanto da quando sono arrivato qui quattro anni fa; sono molto grato agli allenatori e allo staff che mi hanno aiutato a crescere, e ai tifosi per avermi spinto ad andare avanti ogni giorno. È stata una stagione difficile per tutti, ma credo fermamente che siamo sulla strada giusta e che il futuro sarà davvero speciale. Sono pronto a dare tutto per aiutare la squadra e rendere di nuovo orgogliosi i nostri sostenitori”.

Foto: sito Manchester United