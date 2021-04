Diakhaby ritorna sull’episodio razzista: “L’insulto c’è stato. Ecco quando”

Intervistato dal quotidiano spagnolo As, il difensore del Valencia Diakhaby è tornato sulla vicenda dell’episodio razzista dopo che la Liga non ha trovato prove dell’accaduto: “Ora mi sento bene, la scorsa settimana però è stata molto difficile per me. Mi sono allenato normalmente però. Cosa è successo? L’isulto c’è stato, me lo ha detto in area, quando difendevo palla per favorire l’uscita del mio portiere. Cala mi insulta e si volta. Ho gridato ‘arbitro, arbitro’, ho avuto una reazione strana. Ma da quel momento avevo solo le sue parole in testa e il suo insulto”.

Foto: Twitter ufficiale Valencia