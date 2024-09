Dia: “Voglio segnare tanto. Castellanos? Mi trovo molto bene in campo con lui”

Durante la sua Conferenza Stampa di presentazione, l’attaccante ex Salernitana Boulaye Dia ha parlato con entusiasmo dell’arrivo alla Lazio e degli obiettivi stagionali. Alla domanda sulla possibile convivenza in campo con Castellanos, il giocatore ha risposto positivamente.

Sulla Lazio: “Sono felice di essere qua alla Lazio, ho trovato una squadra molto forte. Il blasone di questo club lo conosciamo tutti. Obiettivi? Un attaccante deve segnare senza fare tanti paragoni con chi è stato qui in passato. Io non mi pongo limiti, voglio segnare il più possibile per aiutare la squadra a vincere”.

Su Castellanos: “Con Castellanos mi trovo bene in campo. Posso muovermi io dietro al Taty o il contrario, possiamo scambiarci di posizione muovendoci tra le linee e dando una mano nella ricerca della profondità”.

Foto: Sito Lazio