Dia torna al gol. La Lazio conduce 1-0 contro un ottimo Como

La Lazio è in vantaggio 1-0 all’intervallo della gara contro il Como. Una partita non facile per i biancocelesti, reduci da un derby perso malamente. Il Como fa la sua partita, approccia alla grande il match creando 3.4 palle gol importanti. Al 4′ Nico Paz da solo davanti a Provedel non inquadra lo specchio della porta. Al 5′ ancora Como, su sviluppo di calcio piazzato, esce male Provedel, n0n ne approfitta Kempf che impatta male di testa e spedisce fuori.

Al 10′ ancora Nico Paz pericoloso, palla alta. Al 12′ pericoloso Strefezza che calcia e si fa parare da Provedel. Al 15′ brutto fallo di Gila su Nico Paz. Il giocatore esce ed entra il nuovo acquisto Diao.

La Lazio cresce e al 33′ trova il gol. Guendouzi serve Dia. L’ex Salernitana che non sbaglia e torna a segnare dopo due mesi. Lazio avanti 1-0 all’intervallo dopo tanta sofferenza iniziale.

Foto: sito Lazio