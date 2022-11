Dia: “Sono orgoglioso di aver segnato il mio primo gol in un Mondiale”

L’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, in gol contro il Qatar ha parlato nel post partita ai microfoni di BeIN Sports. Di seguito le sue parole: “Sono orgoglioso di aver segnato il mio primo gol in un Mondiale. Il gol del 2-1 ha dato loro speranza, soprattutto col supporto del pubblico. Ci siamo un po’ intimorire, ma sapevamo che potevamo ancora far male. E siamo riusciti a fare il terzo gol. Ora testa alla prossima partita che sarà decisiva.”

Foto: Fifa twitter