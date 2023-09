Dia risponde alla Salernitana con un video di Dragon Ball

Nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri, il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis ha commentato la situazione legata a Dia, che aveva chiesto di essere ceduto al Wolverampthon nelle ultime ore di mercato, spiegando come l’attaccante non fosse stato convocato perchè aveva dimostrato di non essere pronto per giocare a Lecce. L’attaccante ex Villareal ha risposto al club granata pubblicando sulle proprie Instagram un video del noto personaggio di Dragon Ball Goku, aggiungendo l’emoticon della clessidra.

Foto: Instagram Boulaye Dia