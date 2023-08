Dia risponde a Samardzic: è 1-1 tra Salernitana e Udinese

E’ 1-1 allArechi tra Salernitana e Udinese. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e di gol (terminato 0-0), nella ripresa arrivano le marcature e maggiore spettacolo.

A sbloccare il match, al 57′, l’uomo più chiacchierato dell’Udinese, Samardzic. La Salernitana però reagisce, aggredisce i friulani e al 72′, il rientrante Dia pareggia per i gramata. Giocata sontuosa di Candreva, ottima finalizzazione dell’attaccante granata.

Salernitana che nel finale vuole vincerla, dopo un calo dei friulani.

Silvestri salva sulle conslusioni da fuori di Candreva e Martegani. Assalto dei campani, l’Udinese sulle gambe si difende come può, ma all’Arechi termina 1-1. Per la Salernitana, secondo pareggio un due partite, dopo quello con la Roma. Per l’Udinese primo punto in campionato.

Foto: twitter Salernitana