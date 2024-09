Dia, quello scatto Lazio prima di metà agosto: perché è un grande acquisto

Uno scatto improvviso che vi abbiamo anticipato l’8 agosto: quel giorno la Lazio decise di affondare per Boulaye Dia, trovando gli accordi con la Salernitana e poi perfezionando l’affare nei giorni successivi. A quei tempi si stavano facendo tanti, troppi nomi, per la Lazio senza che ci fossero riscontri concreti (anzi). Infatti, Simeone è rimasto a Napoli, Cambiaghi è andato a Bologna, Djukanovic ha scelto lo Standard pur essendo stato accostato alla Lazio senza alcun tipo di riscontro, Colpani è passato alla Fiorentina, ulteriore conferma che si erano dimenticati proprio di… Dia. Si tratta di un autentica colpo per tecnica, velocità, intelligenza tattica, fiuto del gol e per il rapporto qualità-prezzo. Baroni ha avuto il coraggio di schierarlo alle spalle di Castellanos, può essere una svolta molto interessante nella stagione dalla Lazio. Anche senza Castellanos ha colpito due volte in Europa League, affossando ieri la Dinamo Kiev e ribadendo qualità già note e che sta confermando a grandi livelli.

Foto: Instagram Lazio