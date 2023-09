Dia non torna a Salerno dalla Nazionale. Multa in arrivo

Nuovo caso Boulaye Dia in casa Salernitana. L’attaccante non sarebbe tornato dal Senegal nella data prevista, ma avrebbe fatto tappa in Francia per motivi personali. Infortunato, Dia sarà multato per il comportamento avuto sul finire del mercato, quando dopo un’offerta del Wolverhampton non venne convocato per la partita contro il Lecce.

Iervolino aspetta il giocatore per provare a riocucire il rapporto.

Foto: twitter Salernitana