Dia nella storia della Salernitana: 13 gol in Serie A, superato il record di Di Vaio

Boulaye Dia nella storia della Salernitana. L’attaccante senegalese, con la rete messa a segno contro la Fiorentina, ha segnato il gol numero 13 in campionato, confermandosi come uno degli esordienti più prolifici.

Dia che è entrato nella storia della Salernitana, superando Marco Di Vaio, che era il bomber più prolifico in massima serie dei granata, con 12 gol nella Serie A 1998-99.

Foto: Instagram personale