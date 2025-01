Dia: “L’obiettivo è tornare in Champions. Vittoria fondamentale”

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, è stato premiato come migliore in campo della partita vinta dalla Lazio sul campo dell’Hellas Verona per 0-3. L’attaccante ha segnato un gol e fornito un assist.

Queste le sue parole a Dazn a fine gara: “Stiamo facendo bene, sicuramente la Champions è un obiettivo, giochiamo per vincere ogni partita ed era importante fare tre punti. Felice per la prestazione, mi fa piacere segnare con continuità. Devo continuare così ma l’importante è la vittoria della squadra”.

Foto: sito Lazio