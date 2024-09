Dia: “La scorsa stagione è stata difficile, ora mi sto divertendo. E spero rimanga tutto così”

Buolaye Dia ha aperto le marcature della sfida dell’Olimpico, sfruttando un grande assist di Zaccagni dopo soli cinque minuti di gioco. E a fine partita, dopo esser stato premiato come Man of the Match, partendo dall’intesa con Castellanos: “Tutti sono contenti se riusciamo a segnare. Tra di noi sta andando molto bene”, ha detto ai microfoni di Dazn.

Infine: “La scorsa stagione è stata difficile ma è il passato. Sono contento di fare gol e fare assist. Spero di fare sempre più gol possibili. Ora mi sto divertendo con la squadra e spero rimanga tutto così”

Foto: Instagram Lazio