Dia: “Il gol mi mancava molto. L’importante è rimanere sempre in fiducia e stare sereni”

Boulaye Dia attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Como e il gol ritrovato dopo due mesi.

Queste le sue parole: “Felice per il gol. E’ così, faccio solo il mio lavoro. L’anno scorso era difficile, sono felice qua e lo dimostro in campo”.

Quanto ti mancava il gol? “Molto. Quando non fai gol, l’importante è stare sereno e non pensarci troppo. E’ arrivato oggi e spero nel bene della squadra”.

Può avere inciso anche il ritorno alla posizione di attaccante? “No, oggi come prima abbiamo giocato a due. Per me è lo stesso”.

Superato il problema alla caviglia e il periodo del virus? “E’ vero che ho avuto un problema alla caviglia, ho cercato comunque di mettermi a disposizione della squadra. Adesso mi sento bene”.

Foto: sito Lazio