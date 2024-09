Dia: “Felice per il gol. Ma l’importante era vincere. Champions? Ci proveremo”

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, a Dazn ha parlato così dopo la vittoria sul Torino , arrivata anche grazie a un suo gol.

Queste le sue parole: “Cerco di dare il meglio di me per aiutare i compagni, l’importante è vincere. Abbiamo conquistato tre punti importanti in trasferta, sappiamo che in casa siamo forti e oggi siamo stati altrettanto bravi a sfatare questo tabù. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, lavoriamo per vincere tutte le gare, poi alla fine vedremo. Zona Champions? Speriamo, ci proveremo”.